Wein- und Genusshütte in Baden-Baden lockt Wanderer mit Wein und Vesper aus dem Automaten

Neue Wege geht das Bio-Weingut Maier während der Corona-Pandemie. In Baden-Baden-Haueneberstein gibt es jetzt einen Selbstbedienungsautomaten, an dem man Vesper und Bio-Wein rund um die Uhr kaufen kann.

Bio-Weingut Maier in Haueneberstein

Wanderer und Radfahrer auf der Badischen Weinstraße haben es in Zeiten von Corona schwer. Denn Einkehren, wie das normalerweise der Fall wäre, können sie aktuell nirgends. Die Gastronomie muss wegen der Corona-Verordnung geschlossen bleiben und so müssen die Erholungssuchenden mit knurrendem Magen und trockenem Gaumen weiterziehen.

Wer jedoch in Haueneberstein vorbeikommt, der hat Glück. Beim Bio-Weingut Maier gibt es jetzt eine Regio-Box mit Selbstbedienung. In der Genuss-Hütte bietet der aufgestellte Automat an sieben Tagen 24 Stunden lang eine vielfältige Wein-, Wurst- und Käseauswahl von regionalen Betrieben.

Die Idee mit einer Selbstbedienungsstation hatten die Maiers schon länger. „Wir haben das öfters diskutiert. Schon vor der Corona-Pandemie. Doch die hohen Kosten für den vollautomatischen Automaten schreckten uns ab“, sagt Volker Maier. Er sieht die Investition jetzt jedoch als zusätzliche Einnahmequelle, die unabhängig von der Pandemie und den damit verbundenen Verordnungen funktionieren kann.

Gedacht ist die Station auch für die Hausgäste des Bio-Weinguts. So können sich die Geschäftsreisenden selbst versorgen. Da der Tourismus im Inland wohl auch in diesem Jahr populär sein wird, könnte das Angebot auch für Radfahrtouristen und Wanderer, die in Haueneberstein vorbeikommen, interessant sein.

Im Januar entschlossen sich die Weingutbetreiber die Idee in die Tat umzusetzen. Doch zunächst mussten einige Hürden genommen werden. Der Ausgabe-Automat ist hochmodern und mit allerlei technischer Raffinesse ausgerüstet. So können die Betreiber beispielsweise bequem auf dem Handy kontrollieren was verkauft wurde, wie die Mindesthaltbarkeitsdaten sind und wie die Umsatzstatistik aussieht.

Wein und Vesper aus dem Automaten

„Das macht die Abläufe einfacher“, findet Volker Maier. Da Alkohol nur an Personen über 18 Jahren ausgeben werden kann, muss man sich beim Weinkauf per EC-Karte oder Personalausweis ausweisen. Der Automat verfügt dazu über eine Alterserkennung, die wie bei einem Zigarettenautomaten funktioniert. Bezahlen kann man bar oder auch mit Karte, wenn das richtige Kleingeld nicht zur Hand ist. Wie das Ganze funktioniert, ist in der Genuss-Hütte beschrieben. Auf Anregung von Tochter Josefa Metzinger wird es auch einen QR-Code geben, hinter dem sich ein Erklär-Video verbirgt.

Im Angebot gibt es Bio-Wein, Schorle und Traubensaft von den Maiers zudem Mineralwasser. Auch ein Glas kann man erstehen. Zum Vespern sind Dosenwurst, geräucherte Bauernbratwürste und Schwarzwälder Schinken vorhanden. Auch Schnitt- und Hartkäse sowie Bibeleskäs, Joghurt und Butter gibt es. Zum Knabbern sind Brotstangen zu haben.

Saisonale Angebote

Das Angebot wird saisonal gewechselt und besteht aus regionalen Bio-Produkten. Wenn die Idee ankommt, will Volker Maier noch einen zweiten Automaten aufstellen. Eine Sitzbank, die zum Verweilen einlädt und ein Fahrradparkplatz sollen noch installiert werden.

Die Wein & Genusshütte findet sich gegenüber des Bio-Weingut Maier, Karlsruherstr. 1, in Baden-Baden-Haueneberstein.