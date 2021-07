Zukauf eröffnet Weingut Schloss Neuweier neue Chancen

Mit der Auslagerung der Weinbereitung in das Gebäude der ehemaligen Winzergenossenschaft schlägt das Schloss Neuweier ein neues Kapitel auf. Dem Weingut eröffnen sich vor allem in touristischer Hinsicht neue Perspektiven.

Im Rebland tut sich etwas. Neben neuen touristischen Wegweisern und einem klaren Werbekonzept in Anlehnung an die Stadt Baden-Baden kommt wieder Bewegung in die Szene.

Auch das Schloss Neuweier begibt sich auf Expansionskurs: Robert Schätzle nimmt die einmalige Gelegenheit wahr und vollzieht mit dem Kauf der mehrgeschossigen Kelterei der ehemaligen Winzergenossenschaft einen deutlichen Schritt in Richtung Expansion.

„Das sind Chancen, die man im Leben nicht verpassen darf. Der Kauf des Betriebsgebäudes direkt gegenüber ist für unseren Betrieb ein Glücksfall“, kommentiert der Leiter des Weinguts mit VDP-Siegel (Verband Deutscher Prädikatsweine) im Gespräch mit den BNN.