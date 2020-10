Wende im Pfadfinder-Prozess: Sind die Erinnerungen an die Vergewaltigung glaubhaft?

Mühsame Wahrheitsfindung im Baden-Badener Pfadfinderprozess: Dieter K. mag sich an Jungs vergangen haben, aber hat er auch zur Vergewaltigung eines Mädchens angestiftet?

Steht der Pfadfinder-Prozess in Baden-Baden vor einer unerwarteten Wende? Einiges deutet darauf hin, dass dem wohl spektakulärsten Fall des Jahres vor dem Landgericht so langsam die Luft ausgeht. Unter den regelmäßigen Prozessbeobachtern wird die Frage immer lauter, ob es am Ende überhaupt zur Verurteilung des 64-jährigen Dieter K. wegen Vergewaltigung kommen wird.

Medien aus ganz Deutschland hatten Ende September über den Prozessauftakt berichtet. Die Anklageschrift war außergewöhnlich genug, um das Interesse der Boulevardpresse und privater Fernsehsender zu wecken. Dem einschlägig und stadtbekannten Angeklagten wird darin zur Last gelegt, vor über 30 Jahren im Keller des Pfadfinderheims eine Gruppe von Jungs dazu gezwungen zu haben, ein kleines Mädchen zu vergewaltigen. Mit einem Pfadfinderschwur soll Dieter K. alle Beteiligten dazu gebracht haben, nichts zu verraten. 30 Jahre hatte die Mauer des Schweigens gehalten, ehe das Opfer selbst den Mut fand, zur Polizei zu gehen.