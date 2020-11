Baden-Baden (kam). Eigentlich wollte er dieses Buch schon immer schreiben, heißt es in einer Mitteilung des Aquensis-Verlags. 22 Jahre nach seinem Ausscheiden als Oberbürgermeister von Baden-Baden hat er es getan und jetzt liegt es vor: Der frühere Rathauschef Ulrich Wendt beschreibt unter dem Titel „Baden-Baden wagen - Ein Jahrzehnt der Entscheidung“ eine spannenden und ereignisreiche Phase in der langen Geschichte der Bäderstadt.

Die Corona-Pandemie gab dem ehemaligen OB von Baden-Baden und Landtagsabgeordneten, der zuvor bereits eine Amtsperiode in der Nachbarstadt Bühl auf dem Chefsessel im Rathaus der Zwetschgestadt saß, den „idealen Freiraum dafür, sich auf diese lange Linie zu konzentrieren“. Auf 216 Seiten beschreibt der CDU-Politiker, wie etwa die Idee für das Festspielhaus an der Oos geboren wurde, und wie es gelang, diesen Weg auch bei heftigem Gegenwind einzuschlagen und durchzuhalten. Dabei lässt Wendt den kommunalpolitisch interessierten Leser und vor allem die Kulturfreunde daran teilhaben, welche Weggefährten die Idee mittrugen und welche taktischen Raffinessen einst erforderlich waren, um den Boden für den heutigen Baden-Badener Leuchtturm zu bereiten. Dabei waren die Voraussetzungen zunächst nicht günstig, weil Anfang 1990 die Beziehungen zwischen der Stadt Baden-Baden und dem Land Baden-Württemberg zerrüttet waren. „Mein Leitgedanke war, zu hinterlegen, was im Gesamtzusammenhang ansonsten Gefahr liefe, verloren zu gehen.“

In 30 Kapiteln erzählt Wendt, was ihn Antrieb und welche Ziele er in seiner Amtszeit verfolgte. Drei Schwerpunkte, die sich für die Stadt an der Oos „urplötzlich eröffneten“, stehen dabei im Mittelpunkt. Neben der tiefgreifenden Neuordnung der Bäder- und Kurverwaltung ist es die Weichenstellung für den Wirtschaftsstandort, der möglich wurde, weil die Aufgaben des Flugplatzes in Oos vom Baden-Airpark in Rheinmünster-Söllingen übernommen wurden und somit Gewerbeflächen zur Verfügung standen. Die dritte neue Perspektive wird nach einer „Königsidee“ realisiert: Baden-Baden wird mit dem Festspielhaus eine international anerkannte Festspielstadt. Daraus „eine Vision mit Strategie und klaren Zielen“ entstanden. Daraus erwachsen „immer wieder neue Situationen, Chancen wie Hindernisse, Impulse und Motive“., erklärt Wendt. „Diese emotionale Seite ist neben der Vernunft der Treibstoff für politisches Handeln.“ Aus diesem Spannungsbogen heraus habe er das Buch geschrieben. Es ist zum Preis von 18 Er