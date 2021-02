Politische Entscheidungen im Hochgeschwindigkeitstempo: Die jüngste Gemeinderatssitzung in Baden-Baden könnte hierfür als besonderes Beispiel in die Geschichte der Kommunalpolitik an der Oos eingehen.

Elf Tagesordnungspunkte in knapp 40 Minuten abgehakt, darunter die als „Jahrhundertentscheidung“ bezeichnete Zustimmung zum Neubau eines Zentralklinikums in Mittelbaden mit veranschlagten Kosten von 350 Millionen Euro. Ob es am Tagungsort lag?

Das Stadtparlament tagte nicht im eigentlich dafür vorgesehenen Sitzungssaal im Rathaus, sondern in einer ehemaligen Kirche im Stadtteil Cité: in der sogenannten Akademiebühne, einem Veranstaltungssaal mit modernster Technik der dort ansässigen Event-Akademie.