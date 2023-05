Senderspitze nimmt Stellung

Tobias Wald: „Wenn der SWR hustet, kriegt Baden-Baden eine Lungenentzündung“

Der SWR will nicht nur am Standort Baden-Baden schlanker werden. Der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Wald fürchtet, dass ein Personalabbau in der Bäderstadt stärker durchschlägt als etwa in Stuttgart.