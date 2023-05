Werbe-Pferde in Baden-Baden sind bei Touristen für Selfies beliebt

Kinder bekommen leuchtende Augen und auch Erwachsene werden schwach: Werbe-Pferde in Baden-Baden sind nicht nur bei Touristen für Selfies beliebt. Die Aktion läuft parallel zum Frühjahrsmeeting in Iffezheim.

Wenn in der Baden-Badener Nachbargemeinde Iffezheim die international renommierten Pferderennen angesagt sind, haben Vierbeiner inzwischen auch in der Bäderstadt einen großen Auftritt. Die Tiere in der City sind aber nicht so anspruchsvoll wie die edlen Rennpferde, sondern absolut pflegeleicht.

Ihr Stall muss nicht ausgemistet und die Tiere müssen nicht gefüttert werden. Die Kunststoff-Exemplare dienen allein Werbezwecken.

Dieser Aufgabe werden sie unterdessen alle Jahre wieder aufs Neue gerecht. Kaum stellt Jörg Grütz mit seinen Helfern die Tiere im Auftrag von Sponsoren auf, schon finden sich Kinder, die die Figuren streicheln und aufsitzen wollen.

Erwachsene nehmen auch nasse Füße in Kauf

Manche Erwachsene holen sich gar nasse Füße, um ein Selfie mit den drei Exemplaren im See am Augustaplatz zu schießen. Die Bilder, glaubt der Chef der City Marketing Event GmbH in Baden-Baden, werden nicht nur in einem Archivordner des Mobiltelefons abgelegt.

Vielmehr werden die Motive in sozialen Medien gepostet. Das ist Werbung für die Bäderstadt - kostenlos!

„Als Marketing-Tiere passen die Pferde auch mit Blick auf die Pferderennen zu Baden-Baden“, sagt Grütz. Dabei sind die Pferderennen streng genommen gar kein Baden-Badener Event. Das Spektakel wird auf der Gemarkung der nahegelegenen Gemeinde Iffezheim ausgetragen.

Initiative für Pferderennen kam aus Baden-Baden

Die Initiative dafür kam aber aus Baden-Baden. Edouard Bénazet (1801–1867), der damalige Betreiber der Baden-Badener Spielbank, wollte eine weitere Attraktion für die Touristen schaffen.

Weil im Kurort kein geeignetes Gelände zu finden war, verwirklichte der geschäftstüchtige und kreative Bénazet seinen Plan vor den Toren von Baden-Baden. So gibt es seit dem Jahr 1858 Pferderennen – in Iffezheim.

Grütz hatte die Idee, die Pferde werbewirksam einzusetzen. Er stieß damit auch bei der Badener-Badener Event- und Tourismus-Chefin Nora Waggershauser auf offene Ohren. Auf einem Rathausbalkon beim Bürgerbüro und auf einem Balkon der Stadtbibliothek sind auch zwei solche Werbeträger zu bewundern.

Als Marketing-Tiere passen die Pferde zu Baden-Baden. Jörg Grütz, Eventmanager

Zwischen den Kurhaus-Kolonnaden wirbt einer der vierbeinigen Werbeträger für „good-good life“ an der Oos - das gute Leben in Baden-Baden. Mittlerweile werden es von Jahr zu Jahr mehr Pferde in der City. Inzwischen stehen um die 40 in der Innenstadt, unter anderem bei Mode-Wagener und vor der Pizzeria „87 Mamma Lina“.

Daniel Gerber, Niederlassungsleiter von Juwelier Leicht, hat sich für ein goldenes Pferd entschieden. Ihm gegenüber steht am Sophienboulevard nahe dem Leopoldsplatz ein weißes Exemplar. Das hat Marcus Scholz, Geschäftsführer des Hotels am Sophienpark, geordert. Die Leute sollen sich in der Stadt wohlfühlen, betonen Gerber und Scholz.

„Wir wollen Gäste mit allen Sinnen verwöhnen“, ergänzt Gerber. Die Pferdefiguren seien einen Beitrag dazu. Die passten gut zu der eigenen unternehmerischen Tätigkeit. Emotionen wollen auch der Schmuckhändler mit seinen Kreationen und das Hotel mit dem Aufenthalt vermitteln.

Zum Frühjahrsmeeting haben die Baden-Badener Pferde nur einen kurzen Auftritt. Nach dem letzten Renntag am Sonntag werden die Pferde-Skulpturen ab Montag wieder abgeholt und eingelagert. Zur Großen Woche vom 26. August bis 3. September sind die Kunststoff-Tiere dann wieder in der Bäderstadt zu sehen.

Die Exemplare sind aus Polyresin, eine Art von Kunststein. Der Stoff ist für Skulpturen im Kunsthandwerk und im Modellbau beliebt. Ein Modell bringt deutlich weniger auf die Waage als etwa ein edler Araber. Der wiegt mit rund 500 Kilo etwa so viel wie sechs Kunststoff-Exemplare.

Die gibt es inzwischen nicht nur in Baden-Baden. Grütz hat schon über 70 seiner Werbe-Tiere bundesweit verkauft. Selbst schwingt sich Grütz nicht in den Sattel. Der Mann schätzt die Tiere aber sehr: „Pferde sind etwas Edles!“