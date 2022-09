Weshalb der Bücherflohmarkt in Baden-Baden zum ersten Mal ausfällt

Der Flohmarkt in der Baden-Badener Stadtbibliothek ist beliebt. Die Neuauflage ab Donnerstag fällt aber zum ersten Mal aus. Was sind die Gründe und wie wird der Flohmarkt überhaupt bestückt?

Der ab Donnerstag geplante Bücherflohmarkt der Bibliotheksgesellschaft ist kurzfristig abgesagt worden. Von Donnerstag, 29. September, bis Samstag, 1. Oktober, sollten Bücherfreunde im umfangreichen Angebot stöbern und sich Schnäppchen sichern können.

Es ist die erste Absage des Flohmarkts, der es schon seit den 70er Jahren an der Stadtbibliothek Baden-Baden veranstaltet wird.

Bücherflohmarkt in Baden-Baden soll um eine Woche verschoben werden

Grund für die Absage sind die schlechte Wetterprognose für die kommenden Veranstaltungstage, sowie der Personalmangel, heißt es. In der Tat: Die Wettervorhersagen für die kommenden Tage sind nicht sehr vielversprechend.

Das bereitet dem Bücherflohmarkt Probleme, weil die angebotenen Medien in den Zelten der Stadtbibliothek nicht ausreichend vor Witterungseinflüssen geschützt werden können. Zudem ist bei schlechtem Wetter auch mit geringerer Resonanz zu rechnen.

Außerdem fällt aktuell Personal aus – krankheitsbedingt. Unter diesen Voraussetzungen ist es der Stadtbibliothek nicht möglich, den Bücherflohmarkt wie geplant stattfinden zu lassen, informiert Bibliotheksleiterin Sigrid Münch.

Ihn ganz ausfallen zu lassen, bringt die Bibliotheksleiterin nicht übers Herz. Die Veranstaltung soll um eine Woche verschoben werden.

Medien zum Verkauf stammen großteils aus Baden-Badener Privathaushalten

Der Flohmarkt ist eine sehr beliebte Veranstaltung unter Bücherliebhabern und Freunden anderer Medien wie DVDs und CDs. Auch bei besser werdenden Onlineangeboten kämen die Leute immer noch gerne auf den Flohmarkt, um zu stöbern, berichtet Münch.

Neben den etablierten Stammkunden finden sich auch Sammler unter den Flohmarktgängern, die etwa gezielt Kochbücher oder Erstausgaben suchen.

Wir sortieren sie dahingehend vor, dass wir natürlich schon eine gewisse Erfahrung darin haben, was gefragt ist und was so geht. Sigrid Münch, Bibliotheksleiterin

Die Medien, die zum Verkauf stehen, stammen überwiegend aus Spenden aus Privathaushalten der Bäderstadt. Bücher werden zu einem Kilo-Preis von vier Euro angeboten.

Bei der Auswahl der Medien wird darauf geachtet, dass die Bücher nicht beschädigt oder schon zu zerlesen sind. „Wir sortieren sie dahingehend vor, dass wir natürlich schon eine gewisse Erfahrung darin haben, was gefragt ist und was so geht“, erläutert Münch. Es gehe darum, ein attraktives Angebot für Groß und Klein zu schaffen.

Mehrwert für Stadtbibliothek durch aktuellere Titel

Der Flohmarkt und die Bücherspenden sind auch für die Bibliothek wichtig. Attraktive Bücher werden etwa vorab ausgewählt und in den Bestand der Bibliothek eingearbeitet.

Teilweise noch sehr aktuelle Titel müssen zudem nicht vom Budget der Stadtbibliothek gekauft werden. Das bedeutet auch deswegen einen Mehrwert, weil einige Titel sonst gar nicht im Bestand angeboten werden könnten.