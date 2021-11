Wie wird Frank Elstner wohl diesen Samstagabend verbringen? Im Wohnzimmer in Baden-Baden vor dem Fernseher? Oder ist er Ehrengast in der Nürnberger Messe, wo der Wahl-Baden-Badener Thomas Gottschalk eine Neuauflage der einst erfolgreichsten TV-Show Europas präsentieren wird?

Mehr als angemessen wäre die Anwesenheit von Elstner bei der TV-Liveübertragung von „Wetten, dass..?“ schon. Der inzwischen 79-Jährige hat die Wett-Show einst erfunden.

Aus seinem Baden-Badener Büro gibt es dazu keine Antwort. Aktuelle Anfragen zum Thema „Wetten, dass..?“ werden mit einem „kein Kommentar“ beschieden. Wie es zu der erfolgreichen Show kam, daraus machte der erfahrene TV-Mann in der Vergangenheit dagegen kein Geheimnis. Auch gegenüber dieser Redaktion gab er schon einen Einblick in die Geburtsstunde von „Wetten, dass..?“ - eine Geschichte, die sich immer wieder spannend liest.

Plötzlich sprudelten die Ideen für eine Wett-Show im Deutschen Fernsehen

Zu der Zeit lebte Frank Elstner noch in Luxemburg. In einer Nacht wälzte er sich im Bett und stellte sich im Halbschlaf die Frage, warum im Deutschen Fernsehen eigentlich nicht gewettet wird. Plötzlich sprudelten die Ideen. Bei einer Flasche Rotwein hat er demnach noch bis zum Morgengrauen am Küchentisch das Konzept der Show zu Papier gebracht – auf sieben Seiten.

Ich schrieb wie besessen, ohne nachzudenken. Frank Elstner, Erfinder „Wetten, dass..?“

Er schrieb „wie besessen, ohne nachzudenken, als wäre diese Idee bereits lange Zeit in mir gereift, und wartete nun nur noch darauf, auf Papier gebracht zu werden“. Mit diesen Worten beschreibt Elstner diese ganz besondere Eingebung in seinem vor neun Jahren im Herder Verlag erschienenen Buch „Wetten Spaß“. Die Notizen enthielten bereits die kompletten Strukturen der späteren Erfolgs-Show – mit Saal- und Außenwette und der TED-Abstimmung durch die Zuschauer.

Elstner berichtet bei der „Wetten, dass ...?“-Idee von einem „rauschhaften Zustand“

Für Elstner war das „ein rauschhafter Zustand.“ Und noch viel mehr: Diese Idee veränderte sein Leben. Das anvisierte Ziel, eine Samstagabendshow zu entwickeln, über die auch am Montag auf dem Schulhof, im Büro und anderen Arbeitsplätzen und am Mittagstisch noch gesprochen wird, wurde erreicht.

Zu seinen besten Zeiten war „Wetten, dass..?“ am Samstagabend der Straßenfeger und ein Familien-Event schlechthin. Regelmäßig verfolgten um die 20 Millionen Zuschauer die Live-Sendung. Das sind heute Traumquoten.

Zur Premiere von „Wetten, dass...?“ trug der Moderator ein kariertes Sakko

Premiere hatte „Wetten, dass..?“ vor 40 Jahren, genau am 14. Februar 1981 in Düsseldorf. Statt Couch gab es noch Sessel und Moderator Frank Elstner trug ein kariertes Sakko. Zu Gast waren die Filmstars Curd Jürgens und Barbara Valentin, musikalischer Stargast war der britische Romantik-Barde Engelbert („Release me“, „The last waltz“).

Zum Auftakt lief noch die Eurovisions-Hymne: Die ZDF-Produktion wurde auch in der Schweiz und in Österreich live ausgestrahlt. Wer sich heute die Premieren-Sendung im Internet noch einmal anschaut, wird in eine völlig andere Fernsehwelt zurückversetzt.

Gesprächsstoff lieferte auch die dritte Ausgabe im Mai 1981. In der Sendung legte Karlheinz Böhm den Grundstein für seine Äthiopienhilfe: die Stiftung „Menschen für Menschen“. Der aus den Sissi-Filmen bekannte Schauspieler wettete damals, dass nicht einmal jeder dritte Zuschauer eine Mark, einen Franken oder sieben Schillinge für Notleidende in der Sahelzone spende. Das Ergebnis ist hinlänglich bekannt: Böhm gewann die Wette.

Bis 1987 moderierte Elstner „seine“ Show. Danach übernahm Thomas Gottschalk das ZDF-Flaggschiff bis 1992 und von 1994 bis 2011. Dazwischen präsentierten Wolfgang Lippert (1992-1992) und Markus Lanz (2012-2014) die Wetten und die prominenten Gäste.

Die 885. Wette war eine folgenschwere: Samuel Koch verletzte sich schwer

Bei 884 Wetten ging alles gut, doch dann wollte Samuel Koch am 4. Dezember 2010 als 885. Wette mit sogenannten Powerjumpern über fahrende Autos springen. Das ging richtig schief: Der 23-Jährige stürzte beim Salto und verletzte sich so schwer, dass er gelähmt blieb.

Die Live-Sendung wurde abgebrochen - Stars wie Cher, Justin Bieber, oder Take That mussten ohne Auftritt die Heimreise antreten. Die Fernsehnation war geschockt. Am 13. Dezember 2014 präsentierte Markus Lanz dann die 215. und bis dahin letzte Ausgabe der einzigartigen Wett-Show.

Mit 79 Jahren dreht Elstner weiterhin Tierfilme

Das 79-jährige TV-Urgestein Elstner hat sich zwar aus dem Showgeschäft zurückgezogen – arbeitet aber dennoch an neuen Ideen. Dem „Spiegel“ sagte der Wahl-Baden-Badener jüngst, er schaue nicht mehr viel fern, habe aber noch Konzepte für neue Sendungen in der Schublade.

Elstner, der vor zwei Jahren öffentlich machte, dass er an Parkinson leidet, will demnach weiterhin Tierfilme drehen und auch moderieren – nur keine Shows mehr: „Aus dem Alter bin ich raus“, wird Elstner dazu im Nachrichtenmagazin zitiert.