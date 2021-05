Wie Muslime in Mittelbaden den Ramadan im Lockdown erleben

Es ist 4 Uhr am Morgen. Es dämmert, als plötzlich in einem Baden-Badener Haushalt der Wecker klingelt. Familie Kilic beginnt den Tag mit einem Gebet. Es ist eines von fünf Gebeten, welche den Rhythmus für die nächsten fünf Tage bestimmen werden. Insgesamt waren es dann 30 Tage, an denen die Familie den islamischen Fastenmonat Ramadan begangen hat.

16 Stunden Fasten am Tag

Nach dem Gebet folgt das Frühstück. Viel Zeit bleibt jedoch nicht, denn sobald die Sonne aufgeht, beginnt der Fastentag. Dann wird für die nächsten 16 Stunden weder gegessen noch getrunken. Außerdem wird auf Genussmittel wie etwa Zigaretten, Geschlechtsverkehr und Vulgärsprache verzichtet. Über die gesamte Zeit des Ramadan besinnen sich Gläubige auf Mäßigung und Gemeinschaft.