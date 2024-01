Wieso der städtische Umweltkalender in Baden-Baden so heiß begehrt ist

Auch für das Jahr 2024 haben die Stadtwerke wieder den Baden-Badener Umweltkalender an alle Haushalte in Baden-Baden verteilen lassen. Doch die Verteilung klappt nicht überall reibungslos.

Der Redaktion liegen einige Meldungen von Lesern vor, die auch Mitte Januar immer noch keinen Baden-Badener Umweltkalender bekommen haben. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum 2024er-Kalender im Überblick.

Wieso ist der städtische Umweltkalender so begehrt bei den Baden-Badenern?

Das 16-seitige Heftchen in Form eines Wandkalenders, von dem es zwei Ausgaben gibt – eine für die Stadt und eine für die Vororte –, ist durchaus gefragt bei den Baden-Badener Bürgern. Grund dafür ist vor allem die Seite 9. Dort finden sich die beiden Gutscheine für jeweils 50 und 75 Bioabfalltüten. Diese 125 Müllbeutel aus Papier können die Baden-Badener Haushalte jedes Jahr kostenlos bei der Stadtverwaltung gegen Abgabe der Gutscheine abholen.

Was kosten solche Bioabfalltüten im Handel?

Die Haushalte in Baden-Baden sparen nach Recherchen dieser Redaktion etwa 15 Euro im Jahr, wenn sie die städtischen Papiertüten nutzen. Ein Zehnerpack Papier-Mülltüten in der 10-Liter-Größe kostet im Baden-Badener Einzelhandel zwischen einem und zwei Euro. Beim Versandhandel im Internet sind die Preise ähnlich hoch.

Wieso verschenkt die Stadt Baden-Baden diese Beutel an ihre Bürger?

Es handelt sich nicht um ein Geschenk – die Abfalltüten werden durch die Müllgebühren mitfinanziert, die die Baden-Badener Haushalte zahlen. Das System mit den Papiertüten wurde vor über 20 Jahren eingeführt, als die braunen Biotonnen in Baden-Baden erstmals eingesetzt wurden. Durch die Verteilung von kompostierbaren Papiertüten wollte die Stadtverwaltung sicherstellen, dass die Bürger keine Plastiktüten nutzen, um den Biomüll zu verpacken. Das klappt auch bis heute immer noch gut.

Die Nachfrage nach dem Umweltkalender sei alljährlich hoch, teilt Martin Weßbecher mit, der bei den Stadtwerken für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Das zeige, dass der Kalender durchaus zeitgemäß sei. „Darüber hinaus haben wir die in dem Kalender enthaltenen Informationen auf unserer Stadtwerke-Homepage online verfügbar gemacht.“

Die Verteilung der Biotüten an alle Haushalte stünde in keinerlei wirtschaftlichem Verhältnis, so Martin Weßbecher. Außerdem nutzen nicht alle Haushalte die Biomülltütengutscheine.