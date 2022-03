Wilde Flucht: Rollerfahrer entkommt Polizeikontrolle in Baden-Baden trotz Unfall

Ein unbekannter Rollerfahrer hat sich am Mittwochabend in Baden-Baden eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Polizei wurde eine Polizeistreife gegen 18.30 Uhr in der Ooser Bahnhofstraße auf den Rollerfahrer aufmerksam und fuhr ihm hinterher, um ihn zu kontrollieren.

Der Fahrer beschleunigte jedoch und fuhr in Richtung Rheinstraße davon. Hier wendete er auf Höhe einer Tankstelle und fuhr weiter in Richtung des Ooser Leopoldplatzes. Er setzte seine Flucht über die Sinzheimer Straße fort und kollidierte dabei mit einem Autofahrer, der gerade in einen Kreisverkehr einfuhr.

Flüchtiger stürzt und springt wieder auf

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, raste er weiter in Richtung Wörthböschel-Park und fuhr auf einem dortigen Schotterweg an der Oos entlang. An einer Brücke stürzte er und schob seinen Roller einige Meter, bevor er wieder aufsprang und am Ende der Brücke in Richtung Schwarzwaldstraße raste, wo die Beamten seine Spur verloren.

Bei dem olivgrünen Roller soll es sich um das Modell „Piaggio Typhoon“ gehandelt haben, der vorne über einen rechteckigen Scheinwerfer verfügt. Der mutmaßlich jüngere Fahrer trug dunkle, schwarz oder olivfarbene unauffällige Kleidung, einen schwarzen Helm und führte einen dunklen Rucksack mit sich.

Polizei sucht Zeugen Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (0 72 21) 68 00 entgegen.