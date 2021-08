Ehemaliger Baden-Badener Sternekoch steht seiner Frau nach geplatztem Aneurysma bei

„Man nimmt die Dinge so an, wie sie kommen“, sagt Wilfried Serr. „Weglaufen bringt nichts.“ Nun – der ehemalige Wirt des Restaurants „Zum Alde Gott“ in Neuweier nahm die Dinge so an, wie sie kamen.

In seinem Fall bedeutete das: Als seine Frau Ilse 2009 wegen eines geplatzten Aneurysmas zum Pflegefall wurde – mit düstersten ärztlichen Prognosen – bemühte er sich, die Situation zu akzeptieren.

Geleitet von Hoffnung, Gottvertrauen und dem Wunsch, ihr zu helfen. „Betrachten, nachdenken und handeln“ sei schon vorher seine Devise gewesen, sagt er.