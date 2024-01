Ministerpräsident Winfried Kretschmann schreitet um 11.45 Uhr durch den Haupteingang der Firma Schöck. Er ist pünktlich. Und er fackelt auch nicht lange herum. Ein kurzes Hallo, ein Blick in die Runde. Dann legt er erst mal Hand an.

„Da stehen Sie schon ganz richtig“, heißt ihn Mike Bucher willkommen. Der Vorstandsvorsitzende der Baden-Badener Firma weiß: Kretschmann hat ein straffes Programm. Er wird wenige Zeit später schon in der nächsten Stadt ankommen. Zeit möchte niemand verschwenden.

Der Bausektor ist ein bedeutender Faktor für den Klimaschutz. Winfried Kretschmann

Ministerpräsident

Doch der Ministerpräsident nimmt sie sich. Das, was er direkt zu Beginn mit den eigenen Händen berührt, hat er an anderer Stelle sicherlich auch schon mit den Füßen betreten. Es ist ein Schöck Isokorb, genauer gesagt, ein tragendes Wärmedämmelement.

Es schließt Wärmebrücken an auskragenden Bauteilen, wie zum Beispiel Balkonen – und trägt dazu bei, die Energieeffizienz von Gebäuden dauerhaft zu verbessern. Ein Themengebiet, das für einen grünen Politiker wie Kretschmann von großem Interesse ist.: „Der Bausektor ist ein bedeutender Faktor für den Klimaschutz.“

Es geht schließlich auch um nachhaltiges Bauen, und das hat sich Schöck selbst auf die Fahnen geschrieben. Kretschmann ist an diesem kalten Januartag nach Steinbach gefahren, um sich vor Ort ein Bild von den Produkten zu machen und sich mit der Herstellung auseinanderzusetzen.

Da bietet sich ein Rundgang durch das Museum des Unternehmens an. Bucher führt den Mann vorbei an der Historie, aber auch an einzelnen Beispielexemplaren. Kretschmann läuft neben ihm her, die Hände hinter dem Rücken. Hört zu. Nickt mit dem Kopf. Und wenn man sich gerade fragt, ob er der Materie folgen kann, stellt er detailreiche Fragen.

Kretschmann will wissen: Was würde bei Schöck in Baden-Baden die Arbeit erleichtern?

Bucher freut sich darüber. Harald Braasch als Vorstand Technik auch. Er ist es, der Kretschmann durch die Produktionshalle führt und ihm erklärt, was das Unternehmen mit Hauptsitz in Baden-Baden alles erarbeitet. Immerhin ist Schöck mittlerweile in mehr als 40 Märkten aktiv. Erst 2022 wurde der 60. Geburtstag gefeiert.

Wärmedämmung, Trittschallschutz, Bewehrungstechnik. Kretschmann hört sich alles an und lässt sich manches direkt von den Mitarbeitern in der Praxis zeigen. Und dann macht er das, was sich viele von Politikern wünschen: Er fragt Braasch nach seiner Meinung.

Regeln sind wichtig. Wir würden uns freuen, wenn sie einheitlicher wären. Harald Braasch

Vorstand Technik bei Schöck

Wo hakt es? Was könnte besser laufen? „Regeln sind wichtig. Wir würden uns freuen, wenn sie einheitlicher wären“, antwortet Braasch. Kretschmann nickt. Er versteht die Problematik. Was in dem einen Bundesland gilt, ist in einem anderen anders.

„So etwas kann man auch ändern“, sagt er. Prinzipiell sei er ja auch deshalb zu Besuch: Er will wissen, wo die Menschen hinter dem Produkt noch Optimierungsbedarf sehen.

„Der Bausektor ist außerdem ein bedeutender Faktor für den Klimaschutz“, sagt er. Nachhaltige Neubauten seien dafür ebenso erforderlich, wie ein kluger Umgang mit dem Bestand. „Und bei der Firma Schöck werden spannende Lösungen für energieeffizientes Bauen Made in Baden-Württemberg erarbeitet, insbesondere für die Wärmedämmung.“