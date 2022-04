„Frozen Yogurt“ – der ist längst in aller Munde. Aber „Frozen Flowers“, noch dazu mitten im üppig aufgeblühten Frühling? Das ist neu. Nicht nur das. Die tief abgesunkenen Temperaturen und das eher unfreundliche Schneewetter sorgten am Wochenende für ein ungewohntes April-Bild in der Stadt.

Die Flaneure, die sonst voller Wonne gemächlich durch die Lichtentaler Allee schlendern, die fixen Jogger und ambitionierten Radler im Sonnenschein, sie alle frönten offensichtlich anderen Freizeitvergnügen. Bei Minusgraden und fest auf den Blüten pappenden Schnee- und Eisschichten waren Indoor-Aktivitäten weitaus verlockender. Die wenigen Passanten, die dennoch auszumachen waren, signalisierten schon von weitem, dass sie kein Interesse an einem Plausch mit der Zeitung haben.

Auch die teilweise kunstvollen Auswirkungen des zu dieser Jahreszeit ungewöhnlichen Wetters lockten kaum jemanden hinter dem Ofen vor. Während am vorangegangenen Wochenende vielfach vor den üppig blühenden Magnolien, Forsythien, Krokussen und Osterglocken immer wieder die Handys gezückt wurden, blieben Smartphone und die Hände ohne Handschuhe nun in den Jackentaschen verborgen.

Verblüffte Reaktionen

Auch am Sonntag war die Witterung im Tal eher nicht einladend, während der berühmte frühe Vogel oben auf dem Berg am Sonntagmorgen durchaus Sonnenstrahlen erhaschen konnte. Eine Wanderung am Ochsenkopf bildete etwa eine prächtige Winterlandschaft ab.

Was im Dezember zweifellos für Entzücken gesorgt hätte, erntete nun eher verblüffte Reaktionen. Keine Frage, auch der Winterdienst musste vermehrt ausrücken, um die Straßen schnee- und eisfrei zu halten.

Für das Verweilen im Freien zu kalt

Was in der Höhe knackig und winterklar einladend wirkte, fand in der Ebene eher wenige Fans. Vor den Cafés und Restaurants, ebenso auf den Parkbänken, türmten sich kleine Schneehäubchen. Wo keine Überdachung gegeben war, fiel das Verweilen im Außenbereich eher flach.

Ob den kecken Frühjahrsblühern, die in manchem Blumenkasten bereits österliches Flair verbreiten sollten, den rapiden Kälteeinbruch unbeschadet überstanden haben, ob die Obstbäume, die teilweise schon in Vollblüte glänzten, Schnee und Eis so einfach trotzen konnten, wird sich bald zeigen. Irgendwie ist wohl alles ein wenig aus den Fugen geraten.

Denn auch das Gartenamt steht schon in den Startlöchern, will Mitte der Woche mit der Präsentation des neuen floralen Farbkonzepts punkten. Das soll sich an den Farben der Oster-Oper „Pique Dame“ orientieren, die vom 9. bis zum 18. April im Festspielhaus zu sehen ist, wo Kirill Petrenko mit den Berliner Philharmonikern zu Gast ist.

Ostern rückt also unausweichlich näher und trägt – neben den Festspielhaus-Aktivitäten – auch andere Vergnügungen im Gepäck. Die traditionelle Eiersuche kann stattfinden, zumindest sind die Hühner ungeachtet des Schnees und des Frostes emsig am Eierlegen, versichert etwa Christine Baumann, deren Hühnermobil in Geroldsau angesiedelt ist.

Es ist die ganze Zeit schon viel zu trocken gewesen. Christine Baumann, Rinder und Hühnerzüchterin

„Weder unseren Rindern noch den Hühner schadet diese Witterung“, begrüßt sie den Niederschlag sogar, auch wenn er eisig ist. „Es ist die ganze Zeit schon viel zu trocken gewesen“, sei für sie der Schnee ganz in Ordnung. Er schmelze langsam ab und dringe so gut ins Erdreich ein. Für Obstbauern etwa, das könne das indessen ganz anders aussehen.

„Bei uns bildet sich jetzt zwar Matsch am Hühnerstall, aber das Gras wächst schnell, wenn es in den nächsten Tagen wieder warm wird.“ Aufs Legeverhalten haben die Temperaturen übrigens keinen Einfluss, versichert sie. Meister Lampe muss sich also wegen akut auftretendem Eiermangel keine Sorgen machen.