Bei der Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ ist ein sehr hoher Spendenbetrag zusammengekommen. Vertreter sozialer Einrichtungen berichten, was Bedürftige sich dank dieser Spenden kaufen können.

Die Eckdaten sind bekannt: Fast 190.000 Euro an Spendengeldern sind im Rahmen der Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ an 1.418 bedürftige Baden-Badener ausgezahlt worden. Doch was passiert genau mit dem Geld?

Für die Aktion arbeitet der Verein „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ mit der Arbeiterwohlfahrt, der Caritas, der Diakonie, dem Sozialdienst katholischer Frauen, der Lebenshilfe, der Firma Mopädd (Mobile pädagogische Dienste) und dem Kinder- und Jugendheim zusammen. Denn die Mitarbeiter dieser sozialen Einrichtungen wissen am besten, bei wem die Not am größten ist.

Einige von ihnen haben konkrete Beispiele genannt, wofür die Spende in diesem Jahr gebraucht wird. „Sie ermöglicht den Menschen in Not in ihrer schwierigen Situation eine notwendige und dringliche Anschaffung oder einen langersehnten Wunsch“, bringt es Tobias Erd von der Diakonie auf den Punkt. „Bei Alleinerziehenden standen Geschenke für die Kinder und Schulmaterialien ganz oben auf der Wunschliste“, berichtet er. Ein weiterer Bedarf seien warme Winterkleidung und Decken gewesen.

Auch der Schulkindergarten berichtet über höchst erfreute und dankbare Eltern. Annemarie Boos, Lebenshilfe

„Viele benötigen das Geld aber auch einfach, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten auszugleichen, da das zur Verfügung stehende Geld bis zum Monatsende nicht mehr ausreicht.“ Einige ältere Menschen wollen Erd zufolge einen dringend benötigten Zahnersatz finanzieren oder Heilmittel und Cremes kaufen, die die Krankenkasse nicht bezahlt.

Am Monatsende bleibt vielen nichts vom Geld übrig

Auch bei Menschen mit Behinderung ist das Geld teils sehr knapp. Annemarie Boos berichtet vom Bereich Wohnen/ambulant begleitende Wohnformen der Lebenshilfe, dass sich Menschen mit Behinderungen zum Beispiel Kleidung kaufen. „Andere nehmen die Spende als Reserve, um unter dem Jahr wichtige Anschaffungen oder Sonderausgaben tätigen zu können. Wenn zum Beispiel ein Haushaltsgerät plötzlich kaputtgeht oder, um unter dem Jahr an Aktivitäten teilnehmen zu können. Es ist immer eine große Freude“, weiß Boos. „Auch der Schulkindergarten berichtet über höchst erfreute und dankbare Eltern.“

Christel Moritz von der Arbeiterwohlfahrt berichtet von Frau A., die ihren Ehemann früh verloren hat und ihren Sohn alleine großzieht. „Sie ist gesundheitlich angeschlagen und arbeitet, so viel sie kann, aber am Monatsende bleibt nichts übrig. Sie kann mit der Spende die nötigen Fahrkarten kaufen, um mit dem Sohn nach mehr als einem Jahr wieder einmal die Großmutter zu besuchen.“

Christian Frisch von der Wohnungslosenhilfe der Caritas schildert, was einige seiner Klienten mit dem Geld machen wollen: „Klaus A. (67 Jahre, lebt auf der Straße) wird sich davon hochwertige Schuhe kaufen, er braucht diese ja für draußen dringend – vor allem in diesem Winter.“

Andere hätten sich „einfach riesig gefreut, etwas mehr Geld fürs Leben zu haben“. Ein 70-Jähriger wolle sich von dem Geld Bücher kaufen, eine 40-Jährige werde wohl ihrem Vermieter etwas anzahlen, um ihre Wohnung zu erhalten. Und sogar Klienten der Wohnungslosenhilfe denken noch an andere: Nadine F. (45 Jahre) möchte vom Spendengeld ihren beiden Katzen was Gutes tun. Farid A. (43 Jahre) kauft ein Weihnachtsgeschenk für seinen einjährigen Sohn, Mario H. (47 Jahre) will 100 Euro seiner 13-jährigen Tochter geben, die bei einer Pflegefamilie lebt.

Bettina Härer-Nagelschmidt vom Kinder- und Jugendheim erzählt von Familien, für die die Spende ein Stück weit Teilhabe am „normalen“ Leben bedeutet. Ob das nun ein Zoo-Besuch ist, den man sich dadurch gönnen kann oder ein gemeinsames Essen im Restaurant. Und sie berichtet von den leuchtenden Augen einer 19-Jährigen mit sehr wenig Geld, die sich endlich einmal selbst etwas kaufen konnte, das ihr gefällt. Vielleicht nichts Lebensnotwendiges. Aber ein unbezahlbarer Lichtblick in einer dunklen Zeit.