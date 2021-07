Der Mietendeckel ist tot. Die Mietpreisbremse greift nicht so recht. Nur das Wohngeld aus den 60ern funktioniert. 2020 wurden überall und auch in Baden-Baden die Einkommensgrenzen angehoben und dürften für einen Anstieg der Wohngeldempfänger im Jahr 2020 und 2021 sorgen, heißt die Prognose.

Fakten gibt es für 2019. Da waren es zum Jahreswechsel nach 2020 bei uns insgesamt 262 mit Wohngeld unterstützte Haushalte, schreibt der Zeitungsdienst Südwest. Geld bekommen Menschen, deren Miete sonst für sie nicht bezahlbar wäre, aber auch Hausbesitzer, die mangels Einkommen mit dem Unterhalt ihres Häusles Probleme haben.

In Baden-Baden lag das durchschnittliche Wohngeld zuletzt bei 151 Euro. Das langte in der Bundesliga der Wohngeldhaushalte zu Platz 158 unter 405 ausgewerteten Städten und Kreisen inklusive Stadtstaaten.

Spitzenreiter ist der Kreis Offenbach in Hessen. Dort lag das durchschnittliche Wohngeld zuletzt bei 242 Euro. Und seit Jahresanfang 2021 kommt noch was dazu: Jetzt funktioniert das Wohngeld auch noch als Notbremse bei der CO 2 -Bepreisung: Wohngeldempfänger bekommen einen Zuschlag, der die Mehrkosten bei der Heizung abfangen soll.

Wohngeld: Durchschnittliche 151 Euro Zuschuss in Baden-Baden

Für 2019 lässt sich in Zahlen fassen, um welche Beträge es geht: An Zuschuss hat ein Wohngeldhaushalt in Baden-Baden bis zum 31.12.2019 (das sind die frischesten Daten) durchschnittlich 151 Euro pro Monat erhalten und es gab 262 Empfänger-Haushalte (2018: 331).

Nach den Daten der Regionaldatenbank der Statistischen Landesämter wurden 247 Haushalte bei der Miete unterstützt, 15 Haushalte erhielten Lastenzuschuss, sprich, sie hatten ein eigenes Häuschen oder eine Eigentumswohnung. Der Einzelbetrag läppert sich: Insgesamt wurden in Baden-Baden 2019 rund 470.000 Euro ausbezahlt. (2018: 640.000 Euro).

Das Wohngeld hat eine vergleichsweise lange Geschichte. Wenn wir in heutigen Begrifflichkeiten arbeiten, war es die Mietpreisbremse 1.0, die in den 60ern erfunden wurde. Das Problem damals: zu wenig Wohnungen, zu hohe Mieten.

Die Lösung: Als 1965 das erste Wohngeldgesetz beschlossen wurde, sollte es Einkommensschwachen helfen, ihre Miete zu bezahlen oder ein Haus behalten zu können. Das Wohngeld wird deswegen seitdem nur zusätzlich zum Einkommen aus Arbeit oder Rente als Mietzuschuss bei Mietern oder Lastenzuschuss bei Eigentümern gezahlt.

Heute gibt es für eine vierköpfige Familien mit 2.300 Euro und einer Miete von 740 Euro beispielsweise 262 Euro. In der Stadt gibt es mehr als auf dem Land. Es gibt zwar Wohngeldrechner im Internet, aber die liefern nur einen Daumenpeilwert, weil die Berechnung des maßgebenden Einkommens nicht so einfach ist.

Anfang des Jahres gibt es Extra-Wohngeld

Die Rechner zeigen aber, dass das 21-Prozent-Mieteanteil-am-Einkommen-Ziel aus den Sechzigern heute verfehlt wird: Da wären bei der Beispielfamilie nur 483 Euro Miete zu berücksichtigen. Der gute Rat an die Zielgruppe heißt, lasst das beim Amt ausrechnen.

Auch weil es seit Jahresanfang Extrageld gibt: „Wohngeldhaushalte werden gezielt bei den Heizkosten entlastet, um soziale Härten im Kontext der CO 2 -Bepreisung zu vermeiden“, sagt die Bundesregierung. Das Wohngeld wird regelmäßig alle zwei Jahre an die eingetretene Miet- und Einkommensentwicklung angepasst. Das ist jetzt gesetzlich geregelt.

Warum dann Mietpreisbremse und die blutige Nase beim Mietendeckel? Es geht um Geld: Beim Wohngeld müssen Bund und Länder ins eigene Kässle greifen, Mieter werden entlastet. Das Geld landet aber am Ende beim Vermieter, der seine Marktmiete bekommt. Mietpreisbremse und Mietendeckel sind Regelungen, bei denen der Staat per Gesetz dem Vermietenden mit der schlichten Anweisung in die Kasse greift, was er kassieren darf.