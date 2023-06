Bei einem Gebäudebrand am Sonntag in Baden-Baden ist ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Das Haus ist nach dem Feuer unbewohnbar.

In einem zweistöckigen Wohnhaus in Baden-Baden hat es am Sonntag gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, soll ein Elektrogerät im Keller das Feuer gegen 17.30 Uhr ausgelöst haben.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ein Anwohner musste allerdings über einen Balkon gerettet werden. Außerdem erlitt ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz leichte Verletzungen.

Das Gebäude sei aufgrund der Schäden derzeit nicht bewohnbar, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.