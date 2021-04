Im Baden-Badener Quartier „Bretagne“ wachsen die letzten möglichen Gebäude in die Höhe. Nach der Entdeckung von Zauneidechsen wurde ein Teil des Gebiets zum Naturschutzgebiet.

22 Jahre nach dem 1999 erfolgten Abzug der französischen Streitkräfte aus Baden-Baden hat der Stadtteil Cité längst ein neues Gesicht bekommen und so ganz allmählich ist auch die Ziellinie in Sicht: Die letzten Wohngebäude im Quartier „Bretagne“ wachsen in die Höhe.

Die letzten Grundstücksverkäufe werden noch in diesem Jahr abgewickelt, übrig bleiben dann noch drei Baufelder für gewerbliche Bauten an der Allee Cité, der Hauptzufahrtsstraße vom Europa-Kreisel aus.

Markus Börsig, Geschäftsführer der städtischen Entwicklungsgesellschaft Cité, zeigt sich zufrieden. In der kurstädtischen „Bretagne“ werde bis im Jahr 2024 „eine Mischung von Bau- und Lebensformen geschaffen sein, die ihresgleichen sucht“.