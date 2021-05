Die Möglichkeiten für neue Wohnbebauung sind in Baden-Baden denkbar gering, sagt Kurt Armbruster vom Fachgebiet Stadtplanung. Wer bauen möchte, braucht Glück und Geduld.

Wer bauen will, braucht Geduld

Bauland ist knapp in Baden-Baden. Der Wohnungsmarkt wird immer angespannter. Da immer mehr Menschen an die Oos ziehen, haben die Stadtplaner bereits Flächen im Visier, auf denen in den nächsten Jahren gebaut werden könnte.

Dass die Bevölkerung in Baden-Baden in den letzten Jahren von 52.000 auf 55.000 Einwohner angestiegen ist, macht sich auch dadurch bemerkbar, dass auf bereits erschlossenen Baugebieten Grundstücke im Handumdrehen verkauft sind und es meist sogar Wartelisten gibt.

Wer in der Kurstadt bauen möchte, braucht einen langen Atem. Er sollte seine Wünsche einem Sachkundigen Mittler darlegen, einen Makler einschalten und sich mit dem Fachgebiet Liegenschaften in Verbindung setzen, rät die Verwaltung. Und: Er sollte Geduld haben und bereit sein, Abstriche zu machen.