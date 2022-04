Wohnungseinbruch in Baden-Baden: Polizei sucht Zeugen

Ein Einbrecher wurde in Baden-Baden am Samstagabend bei seiner Tat gestört, weil die Hausbewohner nach Hause kamen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Samstagabend brach ein unbekannter Täter in der Baden-Badener Friedrichstraße in eine Doppelhaushälfte ein, indem er das Glaselement einer Balkontür im zweiten Obergeschoss einschlug.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, brach der mutmaßliche Täter die Tat ab und flüchtete ohne Beute, weil zeitgleich die Hausbewohner nach Hause kamen.