Ein Zeitzeuge erzählt

Wolfgang Ullrich zeichnet Anekdoten der Weststadt Baden-Baden auf

Wolfgang Ulllrich kam 1938 in der Weststadt in Baden-Baden zur Welt. Er hat viele Anekdoten über den Stadtteil aufgezeichnet. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg genossen er und seine Freunde viele Freiheiten.