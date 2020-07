Finale in Baden-Baden

Zahnarzt wird GQ Gentleman 2019

Nachdem bereits das Playmate des Jahres in Baden-Baden gekürt wurde, hatten nun auch die Frauen in der Bäderstadt etwas zu gucken: Am späten Dienstagabend endete die Wahl zum "GQ Gentleman 2019". Aus über 1.000 Bewerbern setzte sich am Ende der Düsseldorfer Zahnarzt Maximilian Fiesel durch. Der nachgerückte Karlsruher Jeremy Vey konnte sich leider nicht platzieren.