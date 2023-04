Aufmerksamer Zeitungsträger rettet Seniorin in Baden-Baden das Leben

„Da ist was faul“, denkt ein Zeitungsträger in Baden-Baden, als er mitten in der Nacht am Haus einer älteren Dame vorbeikommt, die Zeitung vom Vortag noch im Briefkasten steckt und im Keller Licht brennt. Er wählt den Notruf. Ein Glücksfall für die Seniorin.

Sebastian Türk spricht von Zufall. Das war es keineswegs. Ebenso wenig wie eine Selbstverständlichkeit. Was der Zeitungsausträger an jenem frühen Morgen Ende Februar „ohne groß zu überlegen“ getan hat, hat vielleicht einer alten Dame das Leben gerettet.

An jenem Morgen ist Türk wie immer als Austräger des Badischen Tagblatts (BT) sehr früh aufgestanden und hat seine Kanne Kaffee getrunken. „Früher waren es drei. Jetzt habe ich reduziert“, scherzt er.

Dann ist er gerüstet für seinen rund einstündigen Marsch durch Kälte und Dunkelheit. Sein Weg führt ihn durch Oosscheuern. Hier liegt sein Austrägerbezirk, in dem er seit August das BT in Briefkästen und Zeitungsrollen steckt.

Austräger arbeitet auch als Ableser bei den Stadtwerken

Als er an einem Einfamilienhaus vorbeikommt und das BT einwerfen möchte, fällt dem 35-Jährigen etwas auf: Die Zeitung vom Vortag steckt noch im Briefkasten. Gleichzeitig bemerkt er, dass im Keller des Hauses Licht brennt – jetzt, am frühen Morgen.

„Das war reines Glück“, sagt Türk. Denn nur, weil es noch dunkel war, konnte er die Beleuchtung überhaupt wahrnehmen: „Für mich war klar, da ist was faul.“ Diese Erkenntnis reift auch deshalb so schnell in ihm, weil er weiß, dass in dem Haus eine alte Dame allein lebt.

Dabei kommt ihm sein Beruf zugute: Denn Türk arbeitet später am Tag, wenn die Menschen zu Hause sind, als Ableser bei den Stadtwerken. „Da komme ich in die Häuser hinein und weiß dann auch, wer da wohnt.“

Der 35-Jährige zögert nicht. Er ruft laut nach der alten Dame, erhält aber keine Antwort. Türk greift zum Handy und wählt die 112. Dort wird ihm geraten, zunächst erneut nach der Frau zu rufen. Also macht er das noch einmal – und diesmal erhält er eine Antwort.

Doch das beruhigt ihn keineswegs: Die Seniorin ruft aus dem Keller zurück, sie liege noch im Bett und ihr Mann komme gleich, erinnert er sich. „Dass das nicht stimmen konnte, war klar“, sagt Türk. Er wusste, dass die Frau Witwe ist.

Durch seine Rufe sind inzwischen Nachbarn aufmerksam geworden. Sie schauen aus dem Fenster. Türk fragt, ob sie einen Schlüssel zum Haus der Seniorin haben. Haben sie nicht. Sie wissen aber, wer einen hat. Schnell organisieren sie den Schlüssel von einem anderen Nachbarn und öffnen die Tür. Der Rettungsdienst ist da schon längst unterwegs.

Einkäufe liegen verstreut auf der Kellertreppe

Im Haus bemerken Türk und die Nachbarin gleich, dass etwas nicht stimmt. Auf den Kellerstufen liegen verstreut Einkäufe und Bäckertüten. Am Fuß der Treppe entdecken sie die Seniorin. Sie liegt am Boden. Sie war gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen. „Sie lag da schon rund zwei Tage“, vermutet er. In seiner Stimme schwingt auch jetzt noch viel Mitgefühl mit.

Umso mehr freut er sich, dass er ihr helfen konnte. Die Frau kommt ins Krankenhaus. Wie es ihr inzwischen geht, weiß er leider nicht. Zu erreichen ist sie nicht, auch die Nachbarn wissen nicht mehr.

Ich musste an meine Oma denken und was wäre, wenn sie in ihrem Haus stürzt. BT-Träger Sebastian Türk

Diese hatten der Redaktion den Vorfall zugetragen. Türk selbst hätte sich nie damit bei einer Zeitung gemeldet. Für ihn ist das alles selbstverständlich: „Ich musste an meine Oma denken und was wäre, wenn sie in ihrem Haus stürzt.“

Er konnte nicht wissen, dass die Vermutung stimmte und die Frau Hilfe brauchte. Allerdings hatte er als Ableser schon einmal Ähnliches erlebt und war daher sensibilisiert – und auch damals konnte er helfen.

Als Glück empfindet es Türk, dass der Sturz an einem Freitag passiert ist. „Wäre die Dame einen Tag später am Samstag gestürzt, wäre ich ja erst am Montag wieder vorbeigekommen – und wer weiß, was bis dahin gewesen wäre.“

Als der Rettungsdienst eintrifft, die Seniorin versorgt wird, setzt Türk einfach seine Runde fort: „Die Leute brauchen ja ihre Zeitung.“