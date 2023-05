Zeitungsausträger rettet Seniorin in Baden-Baden: Frau geht es wieder gut

Für Sebastian Türk, Zeitungsausträger des Badischen Tagblatts, war es eine Selbstverständlichkeit, für viele Leser und auch seine Kollegen war es das keineswegs: Türk hatte eine Seniorin gerettet, die die Kellertreppe hinabgestürzt war.

Dem 35-Jährigen war beim Austragen aufgefallen, dass die Ausgabe vom Vortag noch im Briefkasten steckte und im Keller der allein lebenden Frau frühmorgens Licht brannte. Er alarmierte die Rettungskräfte, die betagte Dame kam ins Krankenhaus. Nachbarn informierten später diese Redaktion über den Vorfall.

Gerettete Seniorin aus Baden-Baden meldet sich bei Zeitungsausträger

Der Bericht über den aufmerksamen Retter stieß bei den Lesern von BT und BNN auf große Resonanz. Türk selbst bekam im Nachgang ebenfalls viel Anerkennung von Freunden und Kollegen – und einen Anruf der alten Dame.

Laut Türk war sie zunächst stationär in der Pflege, konnte dann aber wieder in ihr Zuhause zurückkehren. Aktuell befindet sie sich laut Nachbarn in einem Reha-Aufenthalt.