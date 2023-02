Zeuge greift ein: 46-Jähriger stiehlt Handtasche in Baden-Baden

Ein Mann hat am Donnerstag einer 47-Jährigen die Tasche in Baden-Baden gestohlen. Ein Zeuge versuchte ihn festzuhalten und der Mann ergriff die Flucht.

Ein 46-Jähriger Mann steht im Verdacht, am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr einer 47-Jährigen in der Balger Straße in Baden-Baden die Handtasche entrissen zu haben. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und versuchte, den Dieb festzuhalten.

Der Verdächtige ließ die Tasche los, löste sich und flüchtete daraufhin. Die Beamten der Polizei Baden-Baden fanden den 46-Jährigen wenig später und nahmen ihn fest.

Der Mann schien sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden zu haben und wurde deshalb in eine Fachklinik gebracht.