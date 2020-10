Zeuge sagt im Baden-Badener Pfadfinder-Prozess aus: Ein System aus Scham, Angst und Schwüren

Fortsetzung am Landgericht am Dienstag

„Tue jeden Tag eine gute Tat.“ Auch wer so gut wie nichts über die Pfadfinder weiß, der kennt doch wenigstens das berühmte Leitmotiv der internationalen Jugendbewegung, die der britische General Robert Baden-Powell vor etwas mehr als 100 Jahren ins Leben rief. Und der weiß auch, dass es bei den Pfadfindern um mehr geht, als um Übernachtungen unterm freien Himmelszelt und Liederabende am Lagerfeuer. Pfadfinder – dieses Ideal jedenfalls hatte deren Urvater bei Gründung vor Augen - zeichnen sich immer auch durch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft aus. Ein Pfadfinder ist stets hilfsbereit und ehrlich und er schützt die Schwächeren. Mit dem Ablegen dieses Pfadfinder-Versprechens werden die jungen Menschen gleich bei Eintritt auf die moralisch anspruchsvolle Linie eingeschworen.

Vor diesem Hintergrund ist es umso bemerkenswerter, dass nun ein Strafgericht über die Taten eines ehemaligen Pfadfinder-Gruppenleiters urteilen muss. Seit vergangener Woche steht der heute 64-jährige Dieter K. vor der Großen Kammer des Landgerichts Baden-Baden. Er wird beschuldigt, irgendwann in der 80er Jahren eine Gruppe von Jungen dazu gezwungen zu haben, ein junges Mädchen in den Räumen eines Pfadfinderheims in Baden-Baden zu vergewaltigen. Der Prozess, der insgesamt auf vier Verhandlungstage terminiert ist und in dessen Verlauf über 20 Zeugen gehört werden, wurde am gestrigen Montag fortgesetzt.

Es fing meistens mit einer ganz harmlosen Rauferei an. Ein heute 40-jähriger Zeuge

Es sind vor allem Männer Anfang bis Mitte 40, die das Gericht unter Vorsitz von Richter Wolfgang Fischer als Zeugen geladen hat. Sie alle waren Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre als Neun- bis Zehnjährige zu dem Pfadfinderstamm von Dieter K. gekommen. Manche hatten direkten Kontakt zu ihm, andere nicht. Aber sein Name – so gaben es fast alle Zeugen zu Protokoll – sei so gut wie jedem damals bekannt gewesen. Vor allem aber auch sein Ruf. Immer wieder muss es innerhalb der Pfadfinder Gerüchte um zweifelhafte Mutproben und sexuelle Übergriffe gegeben haben, die die Jungpfadfinder entweder selbst erlebt oder nur vom Hörensagen kannten. „Niemand hat darüber gesprochen“, sagte ein 40-Jähriger aus, der als Zehnjähriger in die Gruppe des Dieter K. gekommen war. Auch er gab an, von ihm sexuell missbraucht worden zu sein. Als er die Tat im Erwachsenenalter und nach dem Rat seines Psychotherapeuten anklagen wollte, sei es aber zu spät gewesen. „Es hieß, dass die Vorfälle verjährt sein“, so der Zeuge.

Mit großer Mühe und unter sichtlichen Qualen berichtete er vor Gericht, wie Dieter K. damals vorgegangen sei. „Es fing meistens mit einer ganz harmlosen Rauferei an. Man kitzelte sich überall, dann ging es weiter.“ Bei mindestens einer Gelegenheit habe er sich allein in einem Zelt mit Dieter K befunden. Man habe sich gegenseitig die Hose geöffnet und das Glied bis zum Samenerguss massiert. Echter Zwang sei nie dabei gewesen. „Er hat so getan als sei das ein Spiel und als müsste das so sein. Ich habe dann einfach versucht, das alles zu vergessen und zu verdrängen.“

Auch das Opfer der jetzt angeklagten Vergewaltigung hatte lange geschwiegen. Über 30 Jahre mussten vergehen, ehe die heute 44-Jährige den Mut fand, gegen Dieter K. Anzeige zu erstatten und als Nebenklägerin im Prozess zu erscheinen. Zwei Stunden lang sagte sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Wie schwer Ereignisse aus der Kindheit auf dem Opfer lasteten und noch immer lasten, wurde bei der anschließenden Anhörung des behandelnden Arztes deutlich. „Als die Patientin im Jahr 2015 zu mir kam, litt sie unter einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung“, gab er zu Protokoll. Die Frau habe unter ständigen, unkontrollierbaren Flashbacks gelitten. „Immer wieder sah sie sich auf einem Tisch oder einer Platte liegen, während sie vergewaltigt wird.“ Fast drei Jahre habe es gedauert, bis seine Patientin die dadurch ausgelösten Gefühle von Schmerz, Ekel oder Unwohlsein so unter Kontrolle hatte, dass ein halbwegs normales Leben wieder möglich war. Immer wieder habe eine akute Selbstmordgefahr bestanden.

Jahrelanger Drogenmissbrauch, schwere Depressionen und Todesfälle – auffällig viele solcher Geschichten werden im Umfeld des Prozesses gegen Dieter K laut. Verlesen wurde unter anderem auch die Aussage eines inzwischen verstorbenen ehemaligen Jungpfadfinders. Bei seiner polizeilichen Befragung hatte er noch wenige Monate vor seinem Ableben davon berichtet, wie Dieter K. ihn als Zehnjährigen im Kinderzimmer seines eigenen Sohnes sexuell missbraucht hätte.

Aus dem Justizkrankenhaus Hohenasperg war ein weiterer Zeuge zum Prozess nach Baden-Baden gekommen. Auch er berichtete von sexuellen Übergriffen und einem System aus Scham, Angst und dubiosen Schwüren, die sämtliche Opfer davon abgehalten hätten, sich schon in den 80er Jahren zu offenbaren. Der Prozess wird heute fortgesetzt.