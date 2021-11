Zeuge verhindert Rollerdiebstahl in Baden-Baden

Zwei bisher unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen in Baden-Baden-Steinbach versucht, einen Roller zu stehlen. Ein aufmerksamer Zeuge störte sie dabei. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, versuchten zwei Männer am Dienstag gegen 4.20 Uhr, einen Roller in der Straße „Alte Ziegelei“ in Steinbach kurzzuschließen. Als dies nicht gelang, schoben die beiden jungen Männer den Roller in den Mührichgraben.

Dabei wurden sie von einem Zeugen gestört und flüchteten in Richtung Alte Landstraße. Der Zeuge schätzt beide auf circa 15 bis 17 Jahre. Der kleinere der beiden sei etwa 1,70 Meter groß und trug dunkle Kleidung. Der andere war zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und schlank.