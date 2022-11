Zeugen gesucht: Schüler sollen Fahrradanhänger in Baden-Baden angezündet haben

Unbekannte haben am Dienstagmittag in Baden-Baden einen Fahrradanhänger angezündet. Bei den Tätern soll es sich um drei Jugendliche handeln. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein Fahrradanhänger ist am Dienstagmittag in der Stephanienstraße in Baden-Baden angezündet worden. Wie die Polizei mitteilte, soll es sich bei den Tätern um zwei bis drei jugendliche Schüler handeln.

Der Anhänger wurde durch den Brand komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.300 Euro. Wer Hinweise zu der Brandstiftung geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Baden-Baden in Verbindung zu setzen.