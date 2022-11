Zeugen gesucht: Unbekannte brechen in Wohnhaus in Baden-Baden ein

Einbrecher sind am Dienstagabend im Baden-Badener Stadtteil Steinbach in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie stahlen Schmuck in einem Gesamtwert von rund 1.800 Euro.

Unbekannte haben sich am Dienstagabend zwischen 17.45 und 19.10 Uhr in einem Einfamilienhaus in Steinbach zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter die Türen auf, um in das Hausinnere zu gelangen.

Sie stahlen Schmuck in Höhe von knapp 1.800 Euro. Außerdem entstand am Gebäude ein Sachschaden von knapp 4.000 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.