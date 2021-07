Zeugen nach Unfallflucht in Baden-Baden gesucht

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Samstagmittag ein Auto in Baden-Baden-Oos beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Auto in Parkhaus beschädigt

Wie die Polizei mitteilte, hat der unbekannte am Samstag zwischen 12 Uhr und 12.45 Uhr einen in einem Parkhaus im Gewerbepark Cité in Baden-Baden-Oos abgestellten BMW beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen.