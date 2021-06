Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Nach Einbruch in Baden-Baden wird nach Augenzeugen gesucht

Zwischen dem Sonntagnachmittag und dem Montagmorgen schafft sich ein Einbrecher den Zugang in eine Wohnung in Baden-Baden, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilt, hat die Polizei Baden-Baden heute die Ermittlungen eingeleitet, nachdem ein Wohnungseinbruch in der Fremersbergerstraße angezeigt wurde. Offenbar haben sich Unbekannte in der Zeit zwischen dem Sonntagnachmittag und Montagmorgen Zugang zu der Wohnung im Dachgeschoss verschafft und dort einen geringen Betrag an Bargeld erbeutet. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum werden unter der Telefonnummer 07221 680-0 entgegengenommen.