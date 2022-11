So fing es an: Sascha Zeus und Michael Wirbitzky kamen vom Privatradio zum Öffentlichen-Rechtlichen in die Bäderstadt. Der Vorläufer von SWR3 - SWF3 - war für die beiden die absolute Top-Adresse in Deutschland. „Wenn man Radio machte, wollte man unbedingt nach Baden-Baden“, sagt Wirbitzky, der 1988 an die Oos kam.

Keine leichte Zeit: Anfangs hatten es die beiden Herren vom Privatradio nicht leicht, sich gegen die öffentlich-rechtlichen Redakteure zu behaupten. Doch von Anfang an merkten Zeus und Wirbitzky, dass sie denselben Humor haben und gut miteinander können. „Wir waren eine Art Schicksalsgemeinschaft. Das hat uns zusammengeschweißt.“

Zwei unterschiedliche Charaktere: Schon äußerlich unterscheiden sich Zeus und Wirbitzky: Der große, schwere Bayer Zeus und der eher schmale Hänfling aus Köln, wie sich Wirbitzky gerne selbst nennt. Die Tatsache, dass sie in jeder Hinsicht sehr unterschiedlich sind, macht wohl ihren Erfolg aus.

Wie lange machen sie noch? Wirbitzky ist 59 Jahre, Zeus 65. „Die Dinge haben immer eine Endlichkeit“, räumt Wirbitzky ein. Darüber hat sich das Duo schon seine Gedanken gemacht. Sie haben einen Plan, kommunizieren ihn aber nicht. Ans baldige Aufhören denken die beiden Freiberufler, die nicht beim SWR angestellt sind, aber offenbar nicht. „Noch haben wir einen Heidenspaß!“ Den haben auch die, die ihre Show im Radio immer wieder einschalten. kam