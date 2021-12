Zigarettenautomat an Baden-Badener Bahnhof aufgebrochen

Am Bahnhof Baden-Baden wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Zigarettenautomat unter massiver Gewalteinwirkung beschädigt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch einen Zigarettenautomaten am Bahnhof in Baden-Baden aufgebrochen. Der Automat am Haupteingang des Bahnhofs wurde unter massiver Gewalteinwirkung beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

Der Schaden wurde gegen 3.30 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei festgestellt. Somit liegt der Tatzeitpunkt zwischen Dienstagabend um 18 Uhr und Mittwochmorgen um 3.30 Uhr.

Hinweise zu möglichen Tätern liegen bislang nicht vor. Ob die Täter Bargeld entwendet haben ist wie die Höhe des entstandenen Sachschadens noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.