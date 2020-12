Am Sonntagnachmittag um 16 Uhr sowie am Sonntagabend gegen 23.40 Uhr wurden den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden gleich zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten, einer in der Königsberger Straße und einer in der Eisenbahnstraße gemeldet.

Wie die Polizei mitteilt, hat bei beiden Vorfällen ein bislang unbekannter Täter mittels eines Trennschleifers den Automaten aufgeschnitten und anschließend Bargeld sowie Ware entwendet.

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen in Verbindung mit dem Diebstahl gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680 0 zu melden.