Der Schnee tropft nass von den Bäumen. Kahn, Attila und Sabo stehen mit ihren Kamelfüßen mittendrin in der weißen Pracht, traben neugierig zum Zaun ihres Geheges, um zu prüfen, was die Besucher in ihren Händen haben.

„Möhren, Äpfel, Rüben, das gehört zu ihren Lieblingsspeisen“, erklärt Rudolf Renz, der mit seinem kleinen Zirkus nach wie vor auf Baden-Badener Gemarkung festsitzt.

So langsam wird es sehr eng, befürchtet der Zirkusdirektor, der zugleich auch für die Buchhaltung, das Fahren der Zugmaschine, die Dressur, die Geschäftsleitung und mehr zuständig ist. Ob die Familie auf Tour geht oder nicht – die Kosten laufen trotzdem auf. Und die Arbeit geht ihm auch nicht aus, insbesondere nicht nach den Schneefällen.