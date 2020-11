„Zonta says no“ heißt der Aktionstag am 25. November, der seit 2012 auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen soll. Auch in Baden strahlten einige Gebäude in den Städten.

Orange als Zeichen gegen Gewalt: Mehrere badische Städte beteiligten sich am Mittwochabend am Aufruf des Vereins Zonta. Jährlich am 25. November werden seit dem Jahr 2012 Gebäude orange angestrahlt, um auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Die Aktion läuft unter dem Motto: „Zonta says no“.

Gerade die Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown wirke nach Meinung des Zonta-Vereins eine Art „Brandbeschleuniger“. Durch die angeleuchteten Häuser sollen Frauen auch darauf aufmerksam gemacht werden, ihre Rechte zu wahren und sich wenn nötig Hilfe zu suchen.

In Baden-Baden leuchteten am Mittwoch nicht nur das Festspielhaus in einem kräftigen orange, sondern auch das Baden-Badener Theater.

Auch das Karsruher Tollhaus erleuchtete am Mittwochabend orange. Das Farbenspiel hat einen ernsten Hintergrund: Der Verein Zonta erklärte in der Aktion, dass man das Thema sprichwörtlich beleuchten und aus der Tabuzone holen wolle. Neben dem Tollhaus beteiligten sich in Karlsruhe verschiedene Firmen, die Messe Karlsruhe und die Stadtkirche an der Aktion.

In Pforzheim strahlte der markante Turm der Sparkasse Pforzheim Calw. Auch das Stadttheater, die Flößerskulptur an der Auerbrücke oder die Hochschule in der Holzgartenstraße wechselten ihre Farbe.