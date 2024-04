Ein Hund hat eine Frau am Montagmittag in Baden-Baden-Ebersteinburg gebissen, nachdem sie seinen Halter gebeten hatte, das Tier kürzer anzuleinen.

Ein Hund hat am Montagmittag in der Badener Straße in Baden-Baden-Ebersteinburg eine Frau gebissen. Die Polizei teilte mit, dass die Frau dem Hund und seinem Halter gegen 14.30 Uhr begegnete.

Den Halter erwartet nun eine Anzeige

Sie bat den Mann, den Hund kurz anzuleinen. Bei der daraus entstehenden Diskussion biss der Hund die Frau. Den Halter des Hundes erwartet nun eine entsprechende Anzeige.