Zugbegleiter wird mit Pfefferspray im Bahnhof Baden-Baden verletzt

Zwei bisher unbekannte Täter haben am Montagabend einen Zugbegleiter im Bahnhof Baden-Baden mit Pfefferspray verletzt. Beide konnten im Zug Richtung Karlsruhe keinen gültigen Fahrschein vorlegen.

Wie die Bundespolizei mitteilte, kontrollierte der Zugbegleiter die beiden Tatverdächtigen am Montagabend im RB 17086 auf der Fahrt von Offenburg nach Karlsruhe. Beide hatten keinen gültigen Fahrschein. Beim Ausstieg am Bahnhof in Baden-Baden sollen die beiden Verdächtigen nach bisherigen Erkenntnissen Pfefferspray gegen den Zugbegleiter eingesetzt haben.

Der Zugbegleiter musste daraufhin ärztlich behandelt werden. Die beiden dunkel gekleideten Tatverdächtigen konnten flüchten. Eine genauere Personenbeschreibung konnte der Zugbegleiter nicht abgeben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.