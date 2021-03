Zukünftig in städtischer Hand: Baden-Badener Ticketservice zieht in die Kolonnaden um und wird neu strukturiert

Der Kartenvorverkauf ist künftig nicht mehr in den Händen einer Privatfirma. Ab Mitte April ist die Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH als städtische Tochter dafür zuständig. Sie möchte den Service verbessern.

Die Stadt Baden-Baden möchte ihren Ticketservice für Veranstaltungen von Philharmonie, Theater, im Kurhaus oder von anderen Anbietern künftig neu strukturieren. Ab Mitte April soll die Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH (BBT), eine städtische Tochter, das Ticketing übernehmen. Es ist vorgesehen, eine neue Vorverkaufsstelle neben der Tourist-Information in den Kurhaus-Kolonnaden einzurichten.

Ziel sei es, die räumliche Nähe zu den kulturellen Veranstaltungsorten wiederherzustellen, heißt es in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat, der sich in seiner Sitzung am Montag, 22. März, mit diesen Plänen befassen wird.

Die Stadt bezuschusst den Ticketverkauf