„Da soll mal einer sagen, Baden-Baden sei keine junge Stadt.“ Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) freut sich über die vielen Kinder und Eltern, die am Samstagnachmittag in die Stadtmitte gekommen waren. Sie hatten sich vor dem Kurhaus, auf der Wiese und drumherum versammelt, um einen kunterbunten Kinderspaß zu genießen.

Ich schaue in so viele strahlende und fröhliche Gesichter. Dietmar Späth

Oberbürgermeister

„Was für ein Tag. Ich schaue in so viele strahlende und fröhliche Gesichter“, strahlt der OB nicht minder. Er hatte sich zu Ehren des Veranstalters, der Bürgerstiftung Baden-Baden, eine rote Fliege umgebunden und spaziert mit einem roten Luftballon über das Festgelände. Dort wuselt es von kleinen und größeren Kinder, die das Angebot begeistert annehmen. Da wird gespielt, gebastelt, gerannt und geworfen, was das Zeug hält. Kinderwagen-Kolonnen ziehen am Kurhaus vorbei und steuern die Stände der Vereine und Organisationen an, die mit kreativen Spielideen locken.

Der kunterbunte Kinderspaß, auch liebevoll KuBuKi genannt, findet dieses Jahr zum 20. Mal statt. Traditionell ist es der Tag vor Muttertag und traditionell ist auch das Bastelangebot für die Kids riesengroß. Beim Kiwanis-Verein dürfen die Kinder gegen eine Spende von acht Euro eine knuddelige Puppe bemalen. Jede Puppe hat einen „Zwilling“, den ihrerseits junge Patienten in der Kinderklinik in Baden-Baden bemalen dürfen. Nebenan beim Lions-Club stehen bunte Badesalze zum Abfüllen in Gläser bereit. Da werden hübsche Geschenke für die Mama vorbereitet.

Die Clara-Schumann-Musikschule lässt durch Querflöten pusten und an der Geige zupfen, während das „Junge Theater Baden-Baden“ kreatives Bastelmaterial bereithält. Die Kinder erhalten eine Teilnahmekarte. Wer an acht Stationen mitmacht und einen Stempel erhält, bekommt am Ende auch einen Preis und ein fotografisches Andenken mit nach Hause. So gibt es bei der Bezirksgruppe Mittelbaden des Blindenvereins Südbaden die Möglichkeit, mit einem Blindenstock verschiedene Bodenmaterialien zu erkunden oder per Hand den Tastsinn zu prüfen.

Das Pädagogium stellt sich vor, gegenüber, bei der Feuerwehr, dürfen die Kinder mit Wasser spritzen und bei der AOK wird die Geschwindigkeit des Torschusses ermittelt. Zum ersten Mal mit dabei ist die Jugendabteilung des Turnvereins Ebersteinburg, die verschiedene Spiele wie das „Wikinger Schach“ mitgebracht hat. Auch die Polizei ist mit einem Fahrzeug vor Ort. Wer ein „Verkehrsbild“ ausmalt, bekommt nicht nur einen Stempel, sondern darf auch für ein Foto im Polizeiauto Platz nehmen.

Malwettbewerb zum Welterbe

Heinrich Liesen vom Stiftungsfonds „Welterbe Kultur“ der Bürgerstiftung ist glücklich über die Realisierung seiner Idee, den Baden-Badener Kindern das Welterbe nahezubringen. Über 900 Kinder haben an einem Malwettbewerb teilgenommen und die Schmuckstücke ihrer Heimatstadt gemalt. Die Kunstwerke mündeten in eine Ausstellung in der Trinkhalle, beim KuBuKi stellt Heinrich Liesen die Bilder auf Postkarten vor.

Vereine und Organisationen freuen sich über den großen Andrang

Viele andere Organisationen und Vereine halten eine einzigartige Mischung von Sport, Spiel und Spaß bereit. Sie alle erfahren im Laufe des Nachmittags einen riesigen Zulauf. Ein Erfolgsfaktor ist dabei sicher auch das schöne Wetter mit strahlendem Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen.

Festorganisator Rüdiger Lorth und die Vorsitzende des Stiftungsvorstands Sonja Mrusek gehen zusammen mit Oberbürgermeister Späth von Stand zu Stand. Mit dabei sind auch die Stadträtinnen Ulrike Mitzel (SPD) und Ingrid Kath (CDU). Kath hat das Kinderfestival vor 20 Jahren mitbegründet. „Damals war das noch ein ganz kleines Fest, zu dem aber schon hunderte Kinder kamen. Nachdem es immer größer wurde, ging die Organisation auf die Bürgerstiftung über“, erinnert sie sich beim Spaziergang durch die Kindermenge an diese bis heute erfolgreiche Idee.

Entenrennen ist krönender Abschluss

Als krönender Abschluss des Kinderspaßes findet erstmals an diesem Tag das Entenrennen des Baden-Badener Service-Clubs Round Table statt. Seit März läuft der Verkauf der Lose für die teilnehmenden Quietsche-Entchen. Für die Startgebühr von jeweils drei Euro nehmen 3.000 nummerierte Enten am Rennen teil. Zehn Körbe voller Enten gehen beim Brenners von der Brücke aus an den Start und schwimmen zum Zieleinlauf bei der Fieser-Brücke. Die Einnahmen aus diesem Lauf und dem Sponsoren-Cup mit individuellen XXL-Enten kommen Kinder- und Jugendprojekten zugute.