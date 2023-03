Das ging noch mal gut aus. Obwohl ein Sturm mehrere Ziegel vom Dach der Stiftskirche am Baden-Badener Marktplatz löste, wurde niemand verletzt.

Durch starke Windböen haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag am Dach der Stiftskirche in Baden-Baden mehrere Ziegel gelöst. Laut Feuerwehr sind einige auch auf den Marktplatz gefallen, verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr wurde am Samstagmittag, kurz nach 12:30 Uhr, alarmiert. Die Höhenrettung Baden-Baden übernahm. Sie entfernte weitere lose Ziegel, die ebenfalls hätten fallen können. Manche Ziegel waren in Absperrgittern verfangen, was im Vorfeld einen Absturz verhinderte. Außerdem mussten die Dachrinnen von Restziegeln gesäubert werden. Der gesamte Einsatz dauerte rund drei Stunden.