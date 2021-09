Zum Tag des Wolkenkratzers: Das sind die höchsten Gebäude in Baden-Baden

Der Skyscraper-Gedenktag, der Tag der Wolkenkratzer, ist am 3. September. Auch in Baden-Baden geht es hoch hinaus.

Die Tourismusstadt kann sich da aber beruhigt in Sicherheit wiegen und muss nicht mitfeiern, denn einen Wolkenkratzer – die Fachwelt spricht dabei von Gebäuden über 200 Meter Höhe – gibt es an der Oos weit und breit nicht.

Babo-Hochhaus ist 41 Meter hoch

Auch Hochhäuser, also Gebäude mit einer Höhe von mindestens 22 Meter über dem Fußboden und mit sieben bis acht Geschossen, sind an der Oos eher selten. Es gibt eigentlich nur ein einziges: das Babo-Hochhaus in Oos mit einer Höhe von 41 Meter.