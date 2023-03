Zwei Diebe nach Einbruch in Baden-Baden festgenommen

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat die Polizei zwei Einbrecher festgenommen. Beide befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Einbrecher in Baden-Baden festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge gegen 2 Uhr zwei Männer, die in der Lichtentaler Straße versuchten in eine Wohnung einzubrechen.

Die Beamten nahmen noch im Treppenhaus die beiden Täter im Alter von 31 und 49 Jahren fest. Der Haftrichter erließ Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls. Die Männer befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.