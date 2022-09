Niedrigwasser und Narzissmus

Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Oos: Damit sich historische Brücken spiegeln, müssen Fische leiden

In Baden-Baden herrscht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Oos, findet unser Autor. Während die in der Innenstadt gestaut wird, damit sie größer wirkt, sinkt die Lebensqualität in der Oos im Westen.