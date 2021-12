Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung auf B3 bei Baden-Baden

Bei einem Verkehrsunfall auf der B3 bei Baden-Baden sind am Montagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Für die Räumungsarbeiten musste die Unfallstelle gesperrt werden.

In Baden-Baden ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen, bei dem die Unfallstelle vorübergehend gesperrt werden musste. An der Einmündung der B3 zur K9617 kam es zu einer Kollision der beiden Autos, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 43 Jahre alte Fahrerin gegen 16.10 Uhr von der Kreisstraße nach links auf die B3 einbiegen. Hierbei missachte sie die dort geltende Vorfahrtsregelung und stieß mit dem herannahenden BMW eines 22-Jährigen zusammen.

Sowohl die mutmaßliche Unfallverursacherin, als auch eine 20 Jahre alte Mitfahrerin im BMW trugen durch den Zusammenprall leichte Verletzungen davon. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Hierzu war die Unfallstelle vorübergehend kurzfristig gesperrt.