Am Sonntagmittag haben sich zwei 26-jährige in Baden-Baden geprügelt. Die Polizei nahm einen der beiden im Anschluss fest.

Zwei 26-jährige Männer haben sich am Sonntagmittag, gegen 13.30 Uhr in einer Wohnung in der Straße im Rollfeld in Baden-Baden geprügelt. Die Polizei nahm im Anschluss einen der Männer fest, wie sie mitteilte.

Kontrolle der Personalien

Die Beamten stellten bei der Kontrolle der Personalien einen Untersuchungshaftbefehl wegen Betruges gegen einen der 26-Jährigen, fest. Der Mann wurde festgenommen.