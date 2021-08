Baden-Badens Stadtteil Neuweier hat wieder einen Grillplatz

Im Baden-Badener Rebland gibt es wieder zwei öffentliche Grillplätze. Neben dem bereits seit Jahren bestehenden am Nellele in Varnhalt ist am Fuß des Ybergs im Leppertsacker neben dem Bolzplatz ein neuer entstanden.

Mitarbeiter des städtischen Fachgebiets Forst und Natur haben in den vergangenen Monaten die Anlage aufgebaut.

Nach Auskunft von Fachgebietsleiter Thomas Hauck ersetzt der neue Grillplatz den bisherigen im Binzengrund-Steinbruch am Ortsausgang von Neuweier, der seit einiger Zeit aus Sicherheitsgründen gesperrt ist, weil dort Steine abgegangen waren.

„Zwei Jahre gab es eine Durststrecke“, berichtet Hauck. In einem ersten Schritt hat sein Team nun den Platz hergerichtet, die Grillstelle aufgebaut, Sitzbänke und Tische aufgestellt und eine Toilette installiert. „Aus Mammutbaum-Holz“, versichert der Forstamtschef. Voraussichtlich im kommenden Jahr ist zudem ein Pavillon als Wetterschutz geplant.

Die Nachfrage ist groß

Wer den Grillplatz nutzen möchte, muss ihn über die Ortsverwaltung Rebland buchen. „Wir sind froh, dass wir wieder zwei Grillplätze haben“, sagt Ortsvorsteher Ulrich Hildner.

In der Phase des Engpasses sei der Platz am Nellele sehr begehrt gewesen. Aber auch die Nachfrage nach dem neuen Grillplatz sei groß: Seit der Eröffnung Ende Juni war er 14 Mal vergeben – Hildner zufolge vor allem an Schulklassen, Vereine und Privatpersonen.