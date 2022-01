Zweiter Anlauf für „Waldhorn“-Zwangsversteigerung in Baden-Baden

Wie geht es weiter mit dem renovierungsbedürftigen ehemaligen Hotel-Restaurants in Baden-Baden? Jetzt gibt es erneut einen Termin für eine Zwangsversteigerung.

Im März soll ein neuer Versuch unternommen werden, das ehemalige traditionsreiche Hotel-Restaurant „Waldhorn“ in Oberbeuern im Rahmen einer Zwangsversteigerung unter den Hammer zu bringen. Das Gebäude des Gasthauses steht seit rund zwölf Jahren leer.

Dies ist bereits der zweite Anlauf, denn schon im Oktober 2020 war eine Zwangsversteigerung des Gebäudes angesetzt gewesen. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes war der Gutachter damals aufgrund des schlechten Zustands der Immobilie von einem Abbruch und einer Neubebauung des Areals ausgegangen.

Doch Recherchen dieser Redaktion hatten ergeben, dass das Landesdenkmalamt das gesamte Anwesen aufgrund seiner heimatgeschichtlichen Bedeutung – das „Waldhorn“ wurde 1778 erstmals urkundlich erwähnt – unter Schutz gestellt hatte. Ein Abbruch kam somit nicht mehr infrage. Damit war die Kalkulation des Verkehrswert-Gutachtens hinfällig geworden und die Zwangsversteigerung musste abgesetzt werden.

„Waldhorn“ muss umfassend saniert werden

Nun liegt ein neues Gutachten vor, das deutlich auf den Denkmal- und Bestandsschutz hinweist. Das ehemalige Hotel, das als Wohn- und Geschäftshaus angeboten wird, muss zum größten Teil entkernt und neu ausgebaut werden.

Im Dachgeschoss gibt es Probleme mit Holzwurmbefall. In allen Geschossen, so heißt es in der Beschreibung für die Versteigerung, seien eine umfassende Renovierung und eine Umgestaltung erforderlich. Mieteinnahmen könnten im jetzigen Zustand nicht erzielt werden. Aus Denkmalschutzgründen sei ein erhöhter Planungsaufwand erforderlich. Der Verkehrswert wird vom Gutachter mit 279.000 Euro angegeben.

Zur Versteigerung kommt auch ein an den Gaststättenteil angebautes Wohnhaus, in dem auch größtenteils eine Entkernung sowie eine umfassende Renovierung erforderlich sind. Hier wird ein Verkehrswert von 197.000 Euro angesetzt. Der Termin der Zwangsversteigerung ist am Donnerstag, 10. März, um 9 Uhr im Kassiansaal des Klosters Lichtenthal.