Konkurrenz für Späth

Zweiter Wahlgang bei OB-Wahl Baden-Baden: Mergen gibt auf, Böhlen steigt ein

OB Margret Mergen (CDU) tritt beim zweiten Wahlgang in Baden-Baden am 27. März nicht mehr an. Dafür hat in der eine neue Kandidatin den Hut in den Ring geworfen: die langjährige Grünen-Stadträtin Beate Böhlen. Abgesprochen mit ihrer Partei vor Ort hat sie diesen Schritt nicht.